Я нашел ошибку
Главные новости:
Это праздник для всех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.
Экологи принимают поздравления с профессиональным праздником
С журналистским сообществом на празднике пообщался Губернатор Дмитрий Азаров.
 Дмитрий Азаров поблагодарил региональные СМИ за профессиональную работу
Оценена концентрация вредных веществ после пожара в московском бизнес-центре
Оценена концентрация вредных веществ после пожара в московском бизнес-центре
В Самаре изменили два троллейбусных маршрута
В Самаре изменили два троллейбусных маршрута
Импортозамещение: новые возможности и предложения для участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» от «Ростеха»
Импортозамещение: новые возможности и предложения для участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» от «Ростеха»
На Ново-Садовой и Красноармейской в Самаре уберут трамвайные пути
На Ново-Садовой и Красноармейской в Самаре временно уберут трамвайные пути
Свыше 80% выявленных в прошлом году финансовых пирамид действовали в интернете
Свыше 80% выявленных в прошлом году финансовых пирамид действовали в интернете
В Самаре проходит фестиваль "Пресса-2022".
В Самаре проходит фестиваль "Пресса-2022"
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На Ново-Садовой и Красноармейской в Самаре временно уберут трамвайные пути

4 июня 2022 12:54
166
На Ново-Садовой и Красноармейской в Самаре уберут трамвайные пути

Вечером в пятницу 3 июня в Самаре рабочие приступили к аварийному ремонту трубопровода. Из-за этого демонтируют трамвайные пути на улицах Ново-Садовой и Красноармейской. К счастью, не на всём протяжении.

— Трамвайные пути демонтируют в районе дома № 347 по Ново-Садовой и около дома № 12 по Красноармейской (на участке от Чапаевской до дома №10 по Красноармейской), — рассказали в мэрии Самары.

По словам чиновников, рабочие планируют уложиться в срок с 22:00 3 июня по 22:00 5 июня. На этот период времени изменят схему движения трамваев. Ездить они будут следующим образом:

№ 3: «Юнгородок» — «Красноармейская» — «Галактионовская» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Фрунзе» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Галактионовская» — «Красноармейская» — «Юнгородок»;

№ 5: «Чапаевская» — «Ново-Садовая» — «Ново-Вокзальная» — «Фадеева» — «Ново-Вокзальная» — «Ново-Садовая» — «Чапаевская»;

№ 11: «Барбошина поляна» — «стадион "Солидарность Самара Арена"» — «15-й микрорайон» — «Советская — Ставропольская» — «XXII Партсъезда» — «Гагарина» — «Промышленности» — «Аэродромная» — «Автостанция "Аврора"» — «Аэродромная» — «Промышленности» — «Гагарина» — «XXII Партсъезда» — «Ставропольская» — «Советская» — «15-й микрорайон» — «Барбошина поляна»;

№ 12: «Юнгородок» — «Ново-Вокзальная» — «Фадеева» — «Ново-Вокзальная» — «Юнгородок»;

№ 16: «Тухачевского» — «Чапаевская» — «Красноармейская» — «Галактионовская» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Фрунзе» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Галактионовская» — «Красноармейская» — «Тухачевского»;

№ 22: «15-й микрорайон» — «Советская» — «Ставропольская» — «Дом печати» — «Постников овраг» — «Арцыбушевская» — «Галактионовская» — «Венцека» — «Фрунзе» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Галактионовская» — «Арцыбушевская» — «Постников овраг» — «Дом печати» — «Ставропольская» — «15-й микрорайон»;

№ 24: «Барбошина поляна» — «Костромской переулок» — «Барбошина поляна».

Автобусы маршрутов № 3, 24, 34, 80, 92, 226, 297 также будут следовать по скорректированной схеме. 

Также в Самаре изменили два троллейбусных маршрута. Причем новая схема движения будет действовать всё лето, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
415
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
327
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
392
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
377
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
2638
Весь список