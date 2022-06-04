На Ново-Садовой и Красноармейской в Самаре временно уберут трамвайные пути

166

Вечером в пятницу 3 июня в Самаре рабочие приступили к аварийному ремонту трубопровода. Из-за этого демонтируют трамвайные пути на улицах Ново-Садовой и Красноармейской. К счастью, не на всём протяжении.

— Трамвайные пути демонтируют в районе дома № 347 по Ново-Садовой и около дома № 12 по Красноармейской (на участке от Чапаевской до дома №10 по Красноармейской), — рассказали в мэрии Самары.

По словам чиновников, рабочие планируют уложиться в срок с 22:00 3 июня по 22:00 5 июня. На этот период времени изменят схему движения трамваев. Ездить они будут следующим образом:

№ 3: «Юнгородок» — «Красноармейская» — «Галактионовская» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Фрунзе» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Галактионовская» — «Красноармейская» — «Юнгородок»;

№ 5: «Чапаевская» — «Ново-Садовая» — «Ново-Вокзальная» — «Фадеева» — «Ново-Вокзальная» — «Ново-Садовая» — «Чапаевская»;

№ 11: «Барбошина поляна» — «стадион "Солидарность Самара Арена"» — «15-й микрорайон» — «Советская — Ставропольская» — «XXII Партсъезда» — «Гагарина» — «Промышленности» — «Аэродромная» — «Автостанция "Аврора"» — «Аэродромная» — «Промышленности» — «Гагарина» — «XXII Партсъезда» — «Ставропольская» — «Советская» — «15-й микрорайон» — «Барбошина поляна»;

№ 12: «Юнгородок» — «Ново-Вокзальная» — «Фадеева» — «Ново-Вокзальная» — «Юнгородок»;

№ 16: «Тухачевского» — «Чапаевская» — «Красноармейская» — «Галактионовская» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Фрунзе» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Галактионовская» — «Красноармейская» — «Тухачевского»;

№ 22: «15-й микрорайон» — «Советская» — «Ставропольская» — «Дом печати» — «Постников овраг» — «Арцыбушевская» — «Галактионовская» — «Венцека» — «Фрунзе» — «Чапаевская» — «Венцека» — «Галактионовская» — «Арцыбушевская» — «Постников овраг» — «Дом печати» — «Ставропольская» — «15-й микрорайон»;

№ 24: «Барбошина поляна» — «Костромской переулок» — «Барбошина поляна».

Автобусы маршрутов № 3, 24, 34, 80, 92, 226, 297 также будут следовать по скорректированной схеме.

Также в Самаре изменили два троллейбусных маршрута. Причем новая схема движения будет действовать всё лето, пишет 63.ру.