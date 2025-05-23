На маршруте № 480 появились пять дополнительных автобусов средней вместимости

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С сегодняшнего дня на маршруте № 480, который связывает поселок Смышляевка с пригородным автовокзалом Самары, появились пять дополнительных автобусов средней вместимости.



Теперь по этому маршруту курсирует 21 транспортное средство, включая автобусы малой и средней вместимости. Назначение дополнительных автобусов является временной мерой, которая обеспечит сокращение интервала движения транспорта до 10 минут.



В будущем автобусный маршрут № 480 будет работать по государственному контракту. Это позволит обновить парк автобусов и сделать расписание более удобным для пассажиров, сообщает минтранс Самарской области.

Фото: минтранс Самарской области