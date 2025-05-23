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На маршруте № 480 появились пять дополнительных автобусов средней вместимости

23 мая 2025 21:49
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Назначение дополнительных автобусов является временной мерой, которая обеспечит сокращение интервала движения транспорта до 10 минут.

С сегодняшнего дня на маршруте № 480, который связывает поселок Смышляевка с пригородным автовокзалом Самары, появились пять дополнительных автобусов средней вместимости.

Теперь по этому маршруту курсирует 21 транспортное средство, включая автобусы малой и средней вместимости. Назначение дополнительных автобусов является временной мерой, которая обеспечит сокращение интервала движения транспорта до 10 минут.

В будущем автобусный маршрут № 480 будет работать по государственному контракту. Это позволит обновить парк автобусов и сделать расписание более удобным для пассажиров, сообщает минтранс Самарской области.

 

Фото:   минтранс Самарской области

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