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На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования

10 ноября 2021 13:19
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На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования

Специалисты клиентской службы АвтоВАЗа рассказали 9 ноября изданию «Лада. Онлайн» о том, как приобрести автомобиль Lada без навязанного дополнительного оборудования.

«Если автомобиль приобретается из наличия у дилера, то он может установить допоборудование и продавать машину с ним. Чтобы приобрести автомобиль в заводской комплектации, необходимо оформить заказ на автомобиль с составлением предварительного договора, в котором будет указана модель, комплектация и цвет интересующего Вас автомобиля, а также ориентировочные сроки поставки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальный дилер может отказать в заключении предварительного договора, сославшись на возможные потери в случае неисполнения обязательств по поставке выбранной клиентом машины, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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