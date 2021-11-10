На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования

162

Специалисты клиентской службы АвтоВАЗа рассказали 9 ноября изданию «Лада. Онлайн» о том, как приобрести автомобиль Lada без навязанного дополнительного оборудования.

«Если автомобиль приобретается из наличия у дилера, то он может установить допоборудование и продавать машину с ним. Чтобы приобрести автомобиль в заводской комплектации, необходимо оформить заказ на автомобиль с составлением предварительного договора, в котором будет указана модель, комплектация и цвет интересующего Вас автомобиля, а также ориентировочные сроки поставки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальный дилер может отказать в заключении предварительного договора, сославшись на возможные потери в случае неисполнения обязательств по поставке выбранной клиентом машины, пишут "Известия".