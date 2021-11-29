Мосгордума разрешила тестировать беспилотные такси с пассажирами на 18 улицах

Мосгордума одобрила тестирование беспилотных такси с пассажирами на следующих улицах Москвы:
▪️ Айвазовского
▪️ Тарусская
▪️ Ясногорская
▪️ Литовский бульвар
▪️ Рокотова
▪️ Соловьиный проезд
▪️ Новоясеневский проспект
▪️ Вильнюсская
▪️ Голубинская
▪️ Одоевского
▪️ Паустовского
▪️ Инессы Арманд
▪️ Карамзина
▪️ Павла Фитина
▪️ Михаила Грешилова
▪️ Проектируемый проезд №5408
▪️ Тютчевская
▪️ Севастопольский проспект (от ул. Айвазовского до ул. Островитянова)
Также беспилотные такси смогут перевозить пассажиров на территории Сколково, сообщает РИА Новости.