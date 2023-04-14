Межмуниципальные перевозки по Самарской области отдадут частнику

173

В Самарской области пройдет конкурс на право перевозить жителей области между населенными пунктами. Конкурс проведет региональный Минтранс.

— Перевозчика по межмуниципальным маршрутам выберут в первой половине мая. У кандидатов должна быть лицензия на перевозки, автопарк и штат водителей. Победитель конкурса станет перевозчиком Минтранса на пять лет, — говорится в конкурсной документации.

Когда конкурс завершится, победитель будут перевозить граждан по следующим маршрутам: Кошки — Красный Яр, Октябрьск — Тольятти, Домашка — Кинель, Тольятти — Шентала — Клявлино, Отрадный — Нефтегорск, Самара — Дубовый Умет, Тольятти — Шентала, Тольятти — Новодевичье, Борское — Отрадный, Васильевка — Тольятти, Южный город — Самара (площадь Кирова), Самара — совхоз Южный, поселок Восточный — Самара, Отрадный — Кинель-Черкассы, Самара — Мордово-Аделяково, Волчанка — Самара, Белозерки — Самара, Красный Яр — Отрадный, Рамено — Сызрань, пишет 63.ру.