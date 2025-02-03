Между Самарой и Ульяновском хотят восстановить ЖД-сообщение

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Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев во время итоговой пресс-конференции заявил о желании компании восстановить сообщение между Ульяновском и Самарой. Но договариваться об этом придется властям, так как маршрут проходит между двух субъектов. При наличии транспортного заказа, обеспеченного средствами в бюджетах Самарской и Ульяновской областей на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков, этот маршрут готовы реализовать.



Куйбышевская железная дорога планирует запуск новых железнодорожных маршрутов, связывающих несколько регионов. В настоящее время компания разрабатывает следующие направления:



- Самара - Уфа;

- Самара - Оренбург;

- Самара - Саратов;

- Самара - Саранск, пишет Сова.