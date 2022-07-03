Между Самарой и Беларусью хотят возобновить прямое авиасообщение

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Власти Самарской области и Беларуссии планируют усилить транспортное сообщение между Самарой и Минском. Об этом речь шла на встрече губернатора 63-го региона Дмитрия Азарова и премьер-министра Романом Головченко.

— Стороны в том числе обсудили возобновление прямого авиасообщения между Самарой и Минском, — говорится в сообщении правительства региона.

Прямые рейсы из Самары в столицу Белоруссии запустила авиакомпания «Белавиа» в мае 2021 года. Самолеты летали из Курумоча по средам. Цена билета начиналась от 8600 рублей. Но уже в октябре 2021 года рейсы были отменены.

В авиакомпании отметили, что перед принятием решения о возобновлении рейсов летом 2022 года будут анализировать спрос на этом направлении, пишет 63.ру.