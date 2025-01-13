Маршрут электропоезда «Ласточка» продлен до Новокуйбышевска

146

С 13 января движение скоростного электропоезда «Ласточка», следующего по маршруту Тольятти – Самара, продлено до станции Новокуйбышевская. Поручение о доведении маршрута до города-сателлита – Новокуйбышевска - было дано губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по итогам совещания с руководством Куйбышевской железной дороги в июне 2024 года.

В торжественном мероприятии, посвященном запуску электропоезда, приняли участие заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин, начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев и глава Новокуйбышевска Алексей Коробков, генеральный директор АО «Самарская пригородная пассажирская компания» Алексей Паневин.

Курсировать «Ласточки» будут ежедневно 3 раза в день. В пути следования нового маршрута предусмотрены остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.

Время в пути составит 2 часа 19 минут (от Самары до станции Новокуйбышевская – 20 минут). Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс (кроме воскресенья) из Новокуйбышевска в Тольятти.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте АО «Самарская пригородная пассажирская компания» - https://samppk.ru/.

В зависимости от пиковых загрузок «Ласточки» будут курсировать пятивагонными или десятивагонными составами.

Приобрести билеты на пригородные поезда Тольятти – Самара – Новокуйбышевская можно во всех кассах пригородного сообщения и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость разового билета от Самары до станции Новокуйбышевская – 57,4 руб. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) правительством Самарской области введены льготы - цена разового билета будет снижена на 50%.

Пригородный железнодорожный транспорт является одним из самых востребованных в Самарской области: им пользуется более 7 млн пассажиров в год. На организацию пригородных железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 году на эти цели, в том числе на организацию скоростных перевозок поездами «Ласточка», предусмотрено 774 млн рублей.