Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров

6 октября 2025 12:35
Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров

Реконструкции проспекта Карла Маркса в Самаре рамках строительства городской части магистрали Центральной быть. Планы о проведении соответствующих работ обозначены в Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая проходит общественные обсуждения.

Строительство магистрали включили в список мероприятий проекта "Модернизация улично-дорожной сети". Авторы стратегии предлагают делать ее без светофоров, но с велодорожками и инфраструктурой для скоростного рельсового транспорта.

Судя по всему, речь идет о трамваях. Идея, кстати, не нова. В 2024 году в генплан города внесли поправки, которые касалась строительства 14 км путей для скоростного трамвая на проспекте Карла Маркса.

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии. 

Магистраль Центральная — один из самых долгожданных дорожных проектов для Самары. В генплане города он был обозначен еще в советские годы. Потребовались десятилетия, чтобы перейти от слов к делу.

Сейчас подрядчики регионального минтранса завершают строительство загородного участка магистрали — от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе. Это 14 к новой дороги с развязками в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями. Открыть участок обещают в ноябре 2025 года.

Остальная часть магистрали Центральной должна пройти по проспекту Карла Маркса — от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста, пишет Волга-Ньюс.

 

