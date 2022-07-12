«Ласточка» в Самарской области перевезла миллионного пассажира

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Счастливый билет на скорый пригородный поезд сообщением Самара – Жигулевск приобрела Екатерина Ронзина – молодой специалист одного из тольяттинских предприятий. Представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская ППК» поздравили юбилейного пассажира и вручили сертификат на бесплатный годовой проезд и памятные сувениры.

– Пользуюсь скоростным поездом «Ласточка» с момента его запуска, я живу в Самаре, а работаю в Тольятти. Лично для меня это самый быстрый и удобный вид транспорта. Кроме того, в выходные дни люблю посещать Тольятти для знакомства с его достопримечательности, так как профессионально увлекаюсь фотографией, – поделилась впечатлениями Екатерина Ронзина.

В первый рейс по маршруту Самара – Жигулевское Море «Ласточка» отправилась 11 июня 2021 года, а 1 сентября 2021 года маршрут данного скоростного поезда продлили до станции Жигулевск и запустили новую «Ласточку» по популярному туристическому направлению Самарской области Самара – Сызрань.

– «Ласточки» с первого дня пользуются популярностью у жителей Самарской области. Запуск этих поездов повысил мобильность населения таких городов как Тольятти, Жигулевск, Сызрань и Октябрьск, увеличил количество рабочих мест. Скорость и качество сыграли решающую роль в том, что эти поезда стали востребованными и приобретают всё большую популярность. Дополнительную привлекательность проекту должно добавить продление пригородного поезда до станции Тольятти, – отметила начальник участка АО «Самарская ППК» Елена Рыбакова.