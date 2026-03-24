Куйбышевская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»

Мероприятие проходит с 23 по 31 марта 2026 года.

Организаторы: ОАО «РЖД» и ГУТ МВД

Цель: предупреждение травмирования граждан в зоне движения поездов.

Статистика КбшЖД:

❗️ январь-февраль 2026 года – пострадало 16 человек, 10 – со смертельным исходом

В рамках акции «Безопасный транспорт» работники Куйбышевской железной дороги:

разъяснят правила поведения вблизи объектов магистрали

проведут открытые уроки и экскурсии на предприятиях компании

организуют рейды в места, где чаще всего происходят несчастные случаи

проверят техническое состояние объектов инфраструктуры

❗️ Куйбышевская железная дорога призывает родителей и всех неравнодушных граждан присоединиться к акции.