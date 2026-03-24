Куйбышевская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»

Мероприятие проходит с 23 по 31 марта 2026 года.
Организаторы: ОАО «РЖД» и ГУТ МВД
Цель: предупреждение травмирования граждан в зоне движения поездов.
Статистика КбшЖД:
❗️ январь-февраль 2026 года – пострадало 16 человек, 10 – со смертельным исходом
В рамках акции «Безопасный транспорт» работники Куйбышевской железной дороги:
- разъяснят правила поведения вблизи объектов магистрали
- проведут открытые уроки и экскурсии на предприятиях компании
- организуют рейды в места, где чаще всего происходят несчастные случаи
- проверят техническое состояние объектов инфраструктуры
❗️ Куйбышевская железная дорога призывает родителей и всех неравнодушных граждан присоединиться к акции.