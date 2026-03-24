В России в 2026 году будут самые короткие за несколько лет майские праздники

Чуть более месяца осталось до очередных праздничных выходных дней. В 2026 году в последний месяц весны жители страны будут отдыхать дважды: три дня с 1 по 3 мая на праздник весны и труда и столько же с 9 по 11 мая в честь дня Победы.

Суммарно выходные займут шесть дней, что делает майские праздники в 2026 году одними из самых коротких.

Так, в 2019 году праздники суммарно продолжались девять дней. В 2020–2021 годах время между праздниками было нерабочим – речь шла об очередных «локдаунах» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В 2022, 2024 и 2025 годах россияне отдыхали по восемь, а в 2023 году – семь дней, пишет OBOZ.INFO.