В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
В Самарской области 54 центра «Сердце воина» помогаю ветеранам СВО и их семьям

В Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева продолжает развиваться сеть центров комплексной поддержки участников специальной военной операции. На сегодняшний день функционируют 54 пункта психологической и социальной помощи, включая 12 центров на базе Семейных МФЦ и 10 - на базе учреждений социального обслуживания. Получить поддержку могут не только участники и ветераны, но и их близкие.

Самарский центр «Сердце Воина» предлагает комплексную поддержку, начиная с занятий йогой, техники дыхания, вплоть до игры в бильярд небольшой компанией. Комплекс поддержки разработан под руководством главного психолога Самарской области Ольги Степановны Ковшовой и доработан с учётом реальных потребностей участников. Это стало важной частью восстановления для тех, кто возвращается к мирной жизни после боевых действий.

Евгений Петин, участник СВО и член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, получил ранение на Покровском направлении, врачи сделали все возможное, но правую ногу сохранить не удалось. После лечения мужчина вернулся в Самару и обратился в центр «Сердце Воина».

«Мне здесь нравится работать над собой: делать физические упражнения, растяжку, думать, отпускать все эти тяжелые мысли, расслабляться душевно. Своим примером хочу показать ребятам, тем, кто возвращаются оттуда, что мы нужны, про нас не забывают, нам помогают - нужно лишь только начать. Можно и спортом заниматься, можно и к жизни приобщиться, дальше развиваться. И самое главное - не грустить», - делится Евгений.

Сегодня он посещает центр вместе с семьёй - женой и шестилетней дочерью. Супруга Евгения, Наталья Адаменко, отмечает особую атмосферу места: «Здесь очень душевная обстановка. Я здесь чувствую себя как дома, как во второй семье. Нет никаких ограничений, здесь ждут всегда. Мы собираемся с ребятами в бильярдном кабинете, пьём чай, делимся сокровенным, поддерживаем друг друга».

Психологи центра специализируются на работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Как пояснил психолог Александр Беленький, задача специалистов - помочь человеку «прожить» стресс, который остался непроработанным после военных действий.

«Мы постарались сделать всё это более душевное, семейное. У нас есть возможность не только получить консультации, пообщаться с психологом, заняться физкультурой, групповыми занятиями. Мы все время в процессе поиска новых форм, чтобы ребятам было интересно и полезно», - подчёркивает генеральный директор АНО «Сердце Воина» Сергей Сибилёв.

Все услуги и консультации в центрах «Сердце Воина» предоставляются бесплатно. В Самарской области в прошлом году помощь специалистов центров получили почти 600 участников специальной военной операции и членов их семей.

Подробнее по телефону +7(846) 954-84-86 или на сайте сердцевоина.рф.

Фото - 450media.ru

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
