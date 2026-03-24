В Самарской области 54 центра «Сердце воина» помогаю ветеранам СВО и их семьям

В Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева продолжает развиваться сеть центров комплексной поддержки участников специальной военной операции. На сегодняшний день функционируют 54 пункта психологической и социальной помощи, включая 12 центров на базе Семейных МФЦ и 10 - на базе учреждений социального обслуживания. Получить поддержку могут не только участники и ветераны, но и их близкие.

Самарский центр «Сердце Воина» предлагает комплексную поддержку, начиная с занятий йогой, техники дыхания, вплоть до игры в бильярд небольшой компанией. Комплекс поддержки разработан под руководством главного психолога Самарской области Ольги Степановны Ковшовой и доработан с учётом реальных потребностей участников. Это стало важной частью восстановления для тех, кто возвращается к мирной жизни после боевых действий.

Евгений Петин, участник СВО и член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, получил ранение на Покровском направлении, врачи сделали все возможное, но правую ногу сохранить не удалось. После лечения мужчина вернулся в Самару и обратился в центр «Сердце Воина».

«Мне здесь нравится работать над собой: делать физические упражнения, растяжку, думать, отпускать все эти тяжелые мысли, расслабляться душевно. Своим примером хочу показать ребятам, тем, кто возвращаются оттуда, что мы нужны, про нас не забывают, нам помогают - нужно лишь только начать. Можно и спортом заниматься, можно и к жизни приобщиться, дальше развиваться. И самое главное - не грустить», - делится Евгений.

Сегодня он посещает центр вместе с семьёй - женой и шестилетней дочерью. Супруга Евгения, Наталья Адаменко, отмечает особую атмосферу места: «Здесь очень душевная обстановка. Я здесь чувствую себя как дома, как во второй семье. Нет никаких ограничений, здесь ждут всегда. Мы собираемся с ребятами в бильярдном кабинете, пьём чай, делимся сокровенным, поддерживаем друг друга».

Психологи центра специализируются на работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Как пояснил психолог Александр Беленький, задача специалистов - помочь человеку «прожить» стресс, который остался непроработанным после военных действий.

«Мы постарались сделать всё это более душевное, семейное. У нас есть возможность не только получить консультации, пообщаться с психологом, заняться физкультурой, групповыми занятиями. Мы все время в процессе поиска новых форм, чтобы ребятам было интересно и полезно», - подчёркивает генеральный директор АНО «Сердце Воина» Сергей Сибилёв.

Все услуги и консультации в центрах «Сердце Воина» предоставляются бесплатно. В Самарской области в прошлом году помощь специалистов центров получили почти 600 участников специальной военной операции и членов их семей.

