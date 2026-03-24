Открыт приём заявок на конкурс «Среда возможностей» 2026

Умеете замечать детские таланты? Делаете проекты для детей и готовы превращать их из участников в настоящих соавторов? Тогда вас ждут в конкурсе «Среда возможностей»: у вас есть шанс получить до 1 млн рублей на развитие вашей инициативы!

Кто может участвовать?

— НКО и бюджетные организации: социальные учреждения, центры дополнительного образования, библиотеки, музеи, дома культуры и др.

— Проект должен реализовываться на территории с населением до 70 000 жителей.

Организаторы ждут инициативы, в которых дети — активные участники. Важно, чтобы проект опирался на их реальные интересы и потребности. Он должен помогать вовлекать всё больше ребят и использовать возможности самой территории — объединять местное сообщество и его ресурсы вокруг детских инициатив.

Конкурс проходит на территории всех восьми федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

Ваши проекты ждут до 28 апреля! Подробности, положение и подача заявок — на сайте: https://clck.ru/3SaHWh.

Победителей ждёт не только финансовая поддержка, но и обучение от Фонда Тимченко, экспертное сопровождение, стажировки и участие в профильных мероприятиях.

Вступайте в группу направления «Развитие»: там проходят вебинары и публикуется много полезных материалов для участников.

Конкурс реализуется Фондом Тимченко совместно с организациями-операторами: АНО «Развитие», АНО ЦПИ «Сфера возможностей», АНО «Команда-ПРОФИ».