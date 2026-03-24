В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух местных жителей

Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 20 марта 2026 года в доме 18 по улице Подсухина произошла утечка газа и последующий хлопок газовоздушной смеси, повлекший разрушение дома. Кроме того, возгорание газовоздушной смеси произошло в доме 43 «а» по улице Подсухина и в доме 7 по 1-му Заводскому переулку, в результате чего указанные дома были уничтожены огнем. После тушения пожара в доме обнаружены тела 84-летней женщины и 60-летнего мужчины.

В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующих, сообщает СУ СК.