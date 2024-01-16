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Количество случаев непроизводственного травматизма на КбшЖД снизилось на 5% в 2023 году

16 января 2024 12:23
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Количество случаев непроизводственного травматизма на КбшЖД снизилось на 5% в 2023 году

В 2023 году на Куйбышевской железной дороге зарегистрировано 88 случаев травмирования граждан, в результате которых пострадало 89 человек (в том числе, 7 несовершеннолетних), из них 69 – смертельно, в том числе три ребенка. За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 92 случая, в которых пострадало 94 человека (пять детей), 76 – смертельно (включая, троих несовершеннолетних). Таким образом, количество пострадавших граждан снизилось на 5%, количество смертельно травмированных на 9%.

Для предупреждения случаев непроизводственного травматизма на Куйбышевской железной дороге предприняты дополнительные меры, в том числе в 2023 году были отремонтированы 49 пешеходных настилов, 10 пассажирских платформ, установлены вновь 2858 и обновлены 1879 плакатов и знаков, улучшено освещение на 41 платформе.

Особое внимание было уделено станциям и перегонам, где были зафиксированы случаи травматизма. Так, в прошлом году на пешеходных переходах Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и Республик Башкортостан и Мордовия на наиболее сложных участках пути для пешеходов были установлены 9 направляющих барьеров-ограждений, препятствующих переходу людей через железнодорожные пути в неустановленных для этой цели местах.

Также в эксплуатацию были введены современные информационные табло, предупреждающие о приближении поезда. Информация на экранах хорошо видна круглосуточно при любых погодных условиях. В 2023 году они были установлены в районе станций Уфа, Абдулино, Стерлитамак, Погрузная, на перегонах Сызрань Город – Засызранский, Ульяновск Центральный – Белый Ключ, Ульяновск-3 – Ульяновск Центральный. 

В 2023 году на перегоне Аша – Миньяр в Челябинской области завершены работы по строительству современного пешеходного перехода со звуковой и световой сигнализациями. Также выполнено проектирование пешеходного перехода на перегоне Барыш – Поливаново в Ульяновской области.

Параллельно с техническими мероприятиями, продолжена работа совместно с представителями региональной власти по строительству подходов к пешеходным переходам, включая обустройство территорий и систем освещения и ликвидации несанкционированных переходов.

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