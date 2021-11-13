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Это последняя партия капитально отремонтированного в этом году подвижного состава. 
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Капитально отремонтировали ещё 5 вагонов метрополитена в Самаре

13 ноября 2021 14:19
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Это последняя партия капитально отремонтированного в этом году подвижного состава. 

Сегодня в Самару в электродепо «Кировское» прибыли ещё 5 вагонов метрополитена, обновлённых на заводе «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге. Это последняя партия капитально отремонтированного в этом году подвижного состава. 

В ближайшее время начнётся пусконаладка с участием заводских специалистов. В ночное время, планируется организовать пробные поездки -  удостовериться, что все узлы и агрегаты функционируют без сбоев, а при необходимости провести регулировки. 

С середины декабря машины задействуют в регулярных рейсах. Из них будет сформирован один состав,  а оставшийся пятый вагон дополнит поезд из числа вагонов, капитально отремонтированных в середине этой осени. Срок службы таких вагонов продлевается на 15 лет. После капитального ремонта они соответствуют всем необходимым нормативным требованиям, уровень безопасности повышен.

 

 

Фото:   администрация СО

Теги: Городской транспорт

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