Капитально отремонтировали ещё 5 вагонов метрополитена в Самаре

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Сегодня в Самару в электродепо «Кировское» прибыли ещё 5 вагонов метрополитена, обновлённых на заводе «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге. Это последняя партия капитально отремонтированного в этом году подвижного состава.

В ближайшее время начнётся пусконаладка с участием заводских специалистов. В ночное время, планируется организовать пробные поездки - удостовериться, что все узлы и агрегаты функционируют без сбоев, а при необходимости провести регулировки.

С середины декабря машины задействуют в регулярных рейсах. Из них будет сформирован один состав, а оставшийся пятый вагон дополнит поезд из числа вагонов, капитально отремонтированных в середине этой осени. Срок службы таких вагонов продлевается на 15 лет. После капитального ремонта они соответствуют всем необходимым нормативным требованиям, уровень безопасности повышен.

Фото: администрация СО