Качество уборки в общественном транспорте Самары – на ежедневном контроле

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В ходе весенней генеральной уборки в Самаре уделяется повышенное внимание наведению чистоты не только на городских территориях, но и в общественном транспорте. Вечером 3 апреля руководитель департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичев посетил автобазу одного из частных перевозчиков. Он проверил организацию санитарного содержания автобусов, а также работу новой бесконтактной автомойки высокого давления.





В этом году перевозчик закупил две мойки высокого давления с пенокомплектом, чтобы на случай необходимости имелось резервное оборудование и материалы. Также приобретены специальные средства для ручной обработки салонов. Для улучшения водоотведения при помывке транспорта перевозчик отремонтировал на базе канализацию.



«После каждого рабочего дня отмываем автобусы до блеска. Наша цель – сделать перевозки максимально комфортными и полностью исключить жалобы пассажиров. В последнее время, кстати, они единичны. В том числе благодаря тому, что при поступлении обращения мы реагируем сразу же – взял это под личную ответственность», – рассказал начальник автоколонны компании «Ирбис» Валерий Григорьев.



Ранее еще один частный перевозчик Самары вместо старого щеточного оборудования запустил современную портальную автомойку.

Фото: администрация Самары