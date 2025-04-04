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Качество уборки в общественном транспорте Самары – на ежедневном контроле

4 апреля 2025 16:41
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Владимир Чичев посетил автобазу одного из частных перевозчиков.

В ходе весенней генеральной уборки в Самаре уделяется повышенное внимание наведению чистоты не только на городских территориях, но и в общественном транспорте. Вечером 3 апреля руководитель департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичев посетил автобазу одного из частных перевозчиков. Он проверил организацию санитарного содержания автобусов, а также работу новой бесконтактной автомойки высокого давления.


В этом году перевозчик закупил две мойки высокого давления с пенокомплектом, чтобы на случай необходимости имелось резервное оборудование и материалы. Также приобретены специальные средства для ручной обработки салонов. Для улучшения водоотведения при помывке транспорта перевозчик отремонтировал на базе канализацию.

«После каждого рабочего дня отмываем автобусы до блеска. Наша цель – сделать перевозки максимально комфортными и полностью исключить жалобы пассажиров. В последнее время, кстати, они единичны. В том числе благодаря тому, что при поступлении обращения мы реагируем сразу же – взял это под личную ответственность», – рассказал начальник автоколонны компании «Ирбис» Валерий Григорьев.

Ранее еще один частный перевозчик Самары вместо старого щеточного оборудования запустил современную портальную автомойку.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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