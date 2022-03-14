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Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара – Жигулевское Море - Самара

14 марта 2022 16:24
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С 14 марта.

С 14 марта 2022 года в Самарской области вносятся изменения в график движения пригородных поездов.

Так, с 14 марта 6 раз в неделю (кроме субботы) пригородный поезд №6014/6013 Самара – Жигулевское Море будет отправляться со станции Самара в 19:53 и прибывать на станцию Жигулевское Море в 21:31. В пути предусмотрены остановки на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Козелковская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Царевщина, Курумоч, Мастрюково, Задельная, Пискалы и Канал.   

Пригородный поезд №6312/6311 Жигулевское Море – Самара будет отправляться со станции Жигулевское Море в 16:56 и прибывать в Самару в 19:16. В пути предусмотрены остановки на станциях: Канал, Пискалы, Задельная, О.п. 125 км, Задельная, Им. В. Грушина, Мастрюково, О.п. 141 км, Курумоч, О.п. 151 км, Золотой Бор, Царевщина, Старосемейкино, Сокская, О.п. 168 км, Водинская, О.п. 172 км, Шведская Слобода, Ягодная, Козелковская, Яблочная, Дачная, Вишневая, Средневолжкая, Пятилетка, Безымянка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая, Речная и Школьная. 

Время указано местное.

 

Фото:   pixabay

 

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