Изменилось расписание на переправе через Волгу «Самара – Рождествено»

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило об очередном изменении расписания на переправе через Волгу «Самара – Рождествено».
С понедельника, 10 февраля, суда на воздушной подушке будут отправляться:
- из Самары первый рейс в 06:30, последний рейс в 19:00;
- из Рождествено первый рейс в 06:45, последний рейс в 19:15;
- заход на «Проран» в 10:00 и в 15:00.
Суда на воздушной подушке отправляются по наполнению пассажирами.
Количество пассажиров на «Нептуне» 14 человек, на «Славире» – 6 человек, пишет Самара-АиФ.