Изменилось расписание на переправе через Волгу «Самара – Рождествено»

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Самарское речное пассажирское предприятие сообщило об очередном изменении расписания на переправе через Волгу «Самара – Рождествено».

С понедельника, 10 февраля, суда на воздушной подушке будут отправляться:

- из Самары первый рейс в 06:30, последний рейс в 19:00;

- из Рождествено первый рейс в 06:45, последний рейс в 19:15;

- заход на «Проран» в 10:00 и в 15:00.

Суда на воздушной подушке отправляются по наполнению пассажирами.

Количество пассажиров на «Нептуне» 14 человек, на «Славире» – 6 человек, пишет Самара-АиФ.