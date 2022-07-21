Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением областных спортивных мероприятий на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта.

Так, для проведения чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам ограничение будет действовать с 08:30 до 15:00 23 июля 2022 года и с 14:01 до 20:00 24 июля 2022 года на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократическая);

- по Проезду № 2.

А в связи с проведением первенства Самарской области по велоспорту с 08:00 до 14:00 24 июля 2022 года и с 08:00 до 16:00 25 июля 2022 года ограничение движения вводится по следующим улицам:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров;

- по Проезду № 2.

Во все дни соревнований ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои маршруты следования.