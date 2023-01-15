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Из-за ремонтных работ в Самарской области на несколько дней изменится расписание электричек

15 января 2023 18:32
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Вносятся изменения на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море - Жигулевск.

В связи с проведением ремонтных работ 16,17,30,31 января 2023 года вносятся изменения на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море - Жигулевск, сообщают в Самарской пассажирской пригородной компании.  

16, 30 января 2023г 

Отменяются электропоезда «Ласточка»:

№ 7120/7119 сообщением Самара (отпр.14.00) – Тольятти (приб.15.57)

№ 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр.10.31) – Самара (приб.12.27)

№ 7128/7127 сообщением Самара (отпр.20.15) – Тольятти (приб.22.10)

№ 7130/7129 сообщением Тольятти (отпр.20.11) – Самара (приб.22.06)

Отменяются пригородные поезда:

1. № 6322/6321 сообщением Самара (отпр.13.05) – Курумоч (приб.14.31)
2. № 6308/6307 сообщением Курумоч (отпр.15.33) – Самара (приб.16.01)
3. № 6316/6315 сообщением Курумоч (отпр.18.22) – Самара (приб.19.49)
4. № 7381 сообщением Жигулевское Море(отпр.21.50) – Жигулевск(приб.22.06) 

17, 31 января 2023г 

Отменяются электропоезда «Ласточка»:

1. № 7112/7111 сообщением Самара (отпр.08.12) – Тольятти (приб.10.11)
2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр.10.31) – Самара (приб.12.27)

Отменяются пригородные поезда:

1. № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр.06.23) – Самара (приб.07.27)

 (время МЕСТНОЕ)

 

Фото:   ru.freepik.com

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