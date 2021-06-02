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Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта

2 июня 2021 10:27
183
Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия – Самарского легкоатлетического фестиваля «Королева спорта» на территории города будет временно ограничено движение транспорта:

    - с 03:00 до 16:00 12 июня 2021 годапо Волжскому проспекту на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского; 

    - с 06:00 до 16:00 12 июня 2021 годапо ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

    Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны (с цветографической окраской) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

    Также с 18:00 11 июня 2021 года до 16:00 12 июня 2021 года на территории Самары будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара) по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной
на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали,
по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной
до ул. Ново-Садовой.

    Кроме того, с 03:00 до 16:00 12 июня 2021 года движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261) будет организовано по скорректированной схеме.

    Более подробно с временными схемами ограничения движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.        

    Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки. Схемы можно посмотреть здесь.

Теги: Акценты В центре внимания Королева спорта легкая отлетика ограничение движения транспорт фестиваль

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