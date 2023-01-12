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Из Самары возобновили прямые рейсы в Махачкалу

12 января 2023 11:19
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Из Самары возобновили прямые рейсы в Махачкалу

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Дагестан. В этом направлении летает компания Red Wings, пишет 63.ру.

— Прямые рейсы из Самары в Махачкалу запланированы с частотой один раз в неделю по вторникам. Вылет из Самары — в 07:25, прибытие — в 08:55. Обратный рейс отправится из Махачкалы в 09:45, прибытие в Курумоч по расписанию — в 12:55. По этому направлению летают самолеты Sukhoi Superjet 100, продолжительность полета — 2 часа 30 минут, — сообщили в самарском аэропорту.

 

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