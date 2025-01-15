Из Самары в Оренбург через Кинель хотят запустить электрички

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пляжное оборудование начали убирать только 14 января
В Самаре пляжное оборудование начали убирать только 14 января
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
В Самаре и Тольятти за один день сбили двоих женщин
В Самаре и Тольятти за один день сбили двоих женщин
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
Тольяттинец украл велосипед, который не был пристегнут запирающим устройством
Тольяттинец украл велосипед, который не был пристегнут запирающим устройством
18-летний житель Жигулёвска устроил тайники с наркотиками
18-летний житель Жигулёвска устроил тайники с наркотиками
штаб общественной поддержки «Единой России» отметил день рождения
Штаб общественной поддержки «Единой России» отметил день рождения
Самара второй год подряд принимает Кубок России по боксу
Самара второй год подряд принимает Кубок России по боксу
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.44
0.73
EUR 106.25
1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Из Самары в Оренбург через Кинель хотят запустить электрички

15 января 2025 10:59
288
Из Самары в Оренбург через Кинель хотят запустить электрички

В Самарской области собираются увеличивать варианты железнодорожного сообщения между центром региона и Оренбургом.

— В планах запустить пригородные поезда из Самары в Оренбург через станции Мирная, Кинель, Колтубанка и Бузулук. Есть говорить о сроках, то не раньше 2029/2030 года (по предварительной информации), — рассказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Сейчас из Самары в Оренбург можно доехать по железной дороге только на поездах дальнего следования примерно за шесть часов (и дольше).

Также в планах властей — запустить скоростные электрички между Самарой и Уфой. Возможно, «Ласточки» начнут курсировать между городами уже в 2026 году, но точной информации на этот счет пока не было озвучено, пишет 63.ру. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
22
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
68
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
148
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
123
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
15 января 2025  10:43
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
191
Весь список