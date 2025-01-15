Из Самары в Оренбург через Кинель хотят запустить электрички

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В Самарской области собираются увеличивать варианты железнодорожного сообщения между центром региона и Оренбургом.

— В планах запустить пригородные поезда из Самары в Оренбург через станции Мирная, Кинель, Колтубанка и Бузулук. Есть говорить о сроках, то не раньше 2029/2030 года (по предварительной информации), — рассказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Сейчас из Самары в Оренбург можно доехать по железной дороге только на поездах дальнего следования примерно за шесть часов (и дольше).

Также в планах властей — запустить скоростные электрички между Самарой и Уфой. Возможно, «Ласточки» начнут курсировать между городами уже в 2026 году, но точной информации на этот счет пока не было озвучено, пишет 63.ру.