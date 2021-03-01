Госавтоинспекция Самарской области информирует: порядок получения государственных услуг по линии ГИБДД

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Прием граждан регистрационно-экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Самарской области рекомендуется осуществлять по предварительной записи посредством интернет-сервиса «Единый портал государственных услуг».

Таким образом, пользователи, ранее оформившие заявки через Единый портал государственных услуг, получают услуги согласно назначенной дате и времени, избегая большого скопления заявителей в служебных помещениях органов внутренних дел.

При этом, гражданам прибывающим в подразделения Госавтоинспекции для получения государственных услуг рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо помнить о соблюдении дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции при наличии признаков заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и, в первую очередь, обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Сообщаем, что наиболее загруженными для посещения днями, являются вторник и суббота, в период времени с 09:00 по 14:00.