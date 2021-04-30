ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование»

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Основные усилия Госавтоинспекции Самарской области направлены на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий и устранение причин их совершения.

В целях профилактики аварий с участием транспорта сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование».Такой приём даёт возможность осуществлять более полный контроль за дорожным движением.Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает, то определить наличие «скрытого патруля» достаточно сложно.

Так, очередное профилактическое мероприятие прошло на территории Кинельского района. В рейде принял участие заместитель командира ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Кузьмин. Майор полиции рассказывает: «Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные о нарушителе ближайшему экипажу ДПС и вскоре нарушителя привлекают к административной ответственности.

«Скрытый патруль» и в дальнейшем будет широко использоваться на всей территории Самарской области и поможет обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.