Инспекторы ГИБДД Тольятти оперативно доставили женщину, которой стало плохо, в больницу

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Для проверки документов инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ЛАДА Нива». Пока сотрудники полиции общались с водителем автомобиля, пассажирка - жена водителя, почувствовала себя плохо и вышла из машины на свежий воздух.

К ней сразу же подошёл супруг, но женщине становилось только хуже, и она начала терять сознание. Мужчина окликнул полицейских с просьбой о помощи.

"Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Дмитрий Шраменко и Виталий Губочкин сразу же посадили женщину в патрульный автомобиль и, включив сирену и проблесковые маячки, повезли её в ближайшее лечебное учреждение, а супруг поехал следом за ними на своем автомобиле.

За считанные минуты полицейские доставили нуждающуюся в экстренной медицинской помощи в больницу, где медики ей сразу же оказали квалифицированную помощь. В настоящее время благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, жизни и здоровью жительницы Тольятти ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Женщина и ее супруг выразили слова признательности сотрудникам ГИБДД .

Фото: ГУ МВД СО