Самарские сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, грубо нарушившего ПДД

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Сотрудникам МУ МВД России «Сызранское» от водителей поступила информация о том, что со стороны Сызрани в направлении села Шигоны едет автомобиль ВАЗ-2106, нарушающий правила дорожного движения. У транспортного средства отсутствовали государственные регистрационные знаки, и во время движения автомобиль съезжал на обочину.

Вскоре сотрудники дорожно-патрульной службы остановили указанный автомобиль в районе села Шигоны.

Во время общения с водителем – 29-летним местным жителем правоохранители обратили внимание на то, что у него присутствуют признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Исследование показало, что водитель сел за руль после употребления алкоголя.

Также установлено, что у мужчины отсутствуют водительское удостоверение и полис обязательного страхования гражданской ответственности, а транспортное средство, принадлежащее ему, не зарегистрировано в установленном порядке.

В отношении нарушителя составлены четыре административных протокола.