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Электрички потеряли 6 млн пассажиров за месяц из-за частичной мобилизации

3 ноября 2022 09:12
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Электрички потеряли 6 млн пассажиров за месяц из-за частичной мобилизации

В Институте проблем естественных монополий выяснили, что в течение октября пассажиропоток в электричках упал на 6 млн человек - 7% от плановых месячных показателей. Эксперты связали тенденцию со «снижением транспортной мобильности мужской половины населения» из-за частичной мобилизации.

Как пишут «Ведомости», в прошлом месяце число пассажиров пригородных поездов составило 88,4 млн, это меньше показателей того же периода 2021 года на 5,4%. В период января-октября на электричках ехали 855,3 млн пассажиров - плюс 6,2% год к году. По мнению гендиректора ИПЭМ Владимира Савчука, к декабрю показатели вырастут до 90 млн пассажиров.

Согласно данным РЖД, в октябре число пассажиров (8,2 млн человек) и пассажирооборот (6,4 млрд пассажиро-километров) превысили показатели 2021 года на 16 и 22%. Аналогичный рост отмечен и по данным за первые десять месяцев года.

В августе, напомним, стало известно, что чистый убыток самого крупного оператора электричек в России Центральной пригородной пассажирской компании (работает в 11 субъектах РФ) по итогам первого полугодия 2022-го составил 4,344 млрд рублей, что в четыре раза больше того же периода 2021-го, когда убытки были на уровне 1,097 млрд рублей, пишут Новые Известия.

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