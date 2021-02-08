Движение на Ново-Садовой в Самаре масштабно ограничат уже во втором полугодии

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В Самаре планируется закрыть для движения дороги-дублеры вдоль улицы Ново-Садовой на участке от Гастелло до Шверника. Об этом в интервью газете «Самарское обозрение» рассказал врио начальника УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Александр Ремиз. Эти планы связаны со строительством разноуровневой развязки на Ново-Садовой в районе ее пересечения с улицей Советской Армии.



«Первый этап подразумевает полное закрытие дорог-дублеров по Ново-Садовой — от академика Платонова до Шверника. Это однозначно. Там будет вынос коммуникаций и в одном из вариантов ограничений мы рассматриваем возможность расширения этой дороги до 4 полос», — пояснил Александр Ремиз. Однако тут же уточнил: «Если получится до 4. Это максимум, который можно там выжать».



На втором этапе будет закрыто движение по Ново-Садовой в направлении из города. Направление в город сохранится. На третьем этапе, когда начнется сборка путепровода, движение по Ново-Садовой будет закрыто полностью, скорее всего, от улицы Гастелло.



Схемы и планы движения на время строительства развязки еще не утверждены, но это должно быть сделано до 1 июля. А уже во втором полугодии Самару ждут масштабные ограничения. По словам Александра Ремиза, «на время строительства этого путепровода пересматривается организация движения во всем квадрате улиц Ново-Вокзальной, Солнечной, академика Платонова, Московского шоссе».



«СО» ОНЛАЙН © напоминает, что на строительство новой развязки отведено около трех лет. Оно создаст трудности тем, кто живет или работает на 5-й и 6-й просеках, в ЖК «Надежда» и близлежащих районах.