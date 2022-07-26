Две остановки общественного транспорта в Самаре сменят название

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В реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта вносятся изменения. Поясняем, что изменится в ближайшее время.

1) Две остановки общественного транспорта сменят название. Остановка на Московском шоссе «18 километр» будет называться «18 километр. Завод приборных подшипников», а расположенная на проспекте Кирова остановка «Профтехучилище» переименуется в «Самарский юридический институт ФСИН России».

2) Количество подвижного состава на маршруте №61 в связи с увеличением пассажиропотока будет увеличено с 12 до 15 единиц.

3) Маршрут № 217 исключат из реестра в связи с его преобразованием в межмуниципальный маршрут № 417. (маршрут продлят до пос. Смышляевка).

4) Приведен в соответствии с реестром график работы ряда трамвайных маршрутов, работающих только по будним или выходным дням. Кроме того, на нескольких маршрутах немного сократят выпуск подвижного состава, основная причина – уменьшение пассажиропотока на 15% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), сообщает пресс-служба департамента транспорта СО.

Фото: пресс-служба департамента транспорта СО