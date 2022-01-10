Дмитрий Азаров поручил мэрии Самары предусмотреть дополнительный транспорт в связи с изменением движения трамваев

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Сегодня, 10 января, на оперативном совещании в Правительстве губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос об организации движения общественного транспорта в связи с началом строительства в областной столице новой станции метрополитена. Главе региона подчеркнул, что мэрии города требуется проанализировать скорректированную схему движения общественного транспорта и при необходимости принять дополнительные меры, чтобы снизить неудобства горожан.

В связи с началом строительных работ станции метро «Театральная» с 10 января 2022 года до 31 декабря 2024 года изменена схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22. В том числе, приостановлено движение трамваев по ул.Галактионовская на участке от ул. Полевая до ул.Красноармейская, которые теперь двигаются по ул.Арцыбушевская.

Глава минстроя Николай Плаксин проинформировал, что с 10 января, как и планировалось, уже началась фактическая работа на объекте, сейчас ведется ограждение площадки. Соответственно, перекрытие движения с 10 января обосновано и необходимо.

«Много беспокойства у граждан вызывает перекрытие движения трамваев. Вся трамвайная ветка не работает от Галактионовской до Полевой. Это ухудшает обслуживание населения в части пассажирских перевозок. Какие компенсационные меры приняты по этой территории?», – спросил Дмитрий Азаров у главы Самары Елены Лапушкиной.

Елена Лапушкина доложила, что изменилось лишь движение трамваев, автобусы ходят по-прежнему, без изменений. «Дополнительно мы добавили на маршрут еще два автобуса», – сказала глава Самары.

«В ближайшие дни оцените, достаточно ли двух единиц автобусов, чтобы компенсировать неудобства горожан. Транспорта должно быть достаточно. Прошу оперативно информацию собрать и при необходимости внести коррективы», – отметил губернатор.

Кроме того, в ходе оперативного совещания Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину еще раз отработать вопрос взаимодействия с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». В частности, важным для обеспечения безопасности граждан является оперативный обмен информацией при принятии решения федеральным учреждением об ограничениях движения автотранспорта на федеральных трассах, проходящих через территорию региона, в случаях ухудшения погодных условий.

«Сюрпризов и накладок по перекрытиям дорог быть не должно. В зимний период это критически важно. Если знать о перекрытиях заранее, то мы можем информировать людей, перенаправлять их в точки, где есть остановочные пункты, питание, ночлег, а не вызволять их из тяжелых ситуаций», – сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона также поручил минтрансу проверить все сложные участки и крупные точки отстоя транспорта, движущегося по федеральным трассам на территории Самарской области.

Из-за плохих погодных условий в конце декабря 2021 года и начале января текущего года ФКУ «Поволжуправтодор» уже принимались решения о перекрытии движения по участкам федеральных трасс, проходящих в регионе.