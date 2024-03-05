Дмитрий Азаров оценил 20 новых пассажирских автобусов в Самаре

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Во вторник, 5 марта, губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина оценили 20 новых автобусов для пассажирских перевозок. В ближайшее время они выйдут на линию, в том числе, на одном из самых востребованных у жителей областной столицы направлении – на маршруте №37, который доставляет самарцев на крупные промышленные предприятия.

Глава региона отметил, что жители города часто обращают внимание на перебои в работе общественного транспорта. В связи с этим Дмитрий Азаров в начале февраля провел рабочую встречу с руководством города и компании «Самара Авто Газ» – одного из крупнейшего перевозчика. Тогда удалось совместно найти пути решения в сторону улучшения ситуации.

«Пришлось повнимательнее посмотреть ситуацию в Самаре и вместе с главой города установили, что еще есть над чем работать. В кратчайшие сроки собрались вместе, пригласили руководство «Самара Авто Газ», договорились о перспективных мерах, которые фактически можно назвать реформой в транспортном обеспечении пассажирских перевозок в нашем регионе, не только в городе, – отметил Дмитрий Азаров. – Уже в конце февраля в региональном бюджете мы предусмотрели дополнительно 700 миллионов рублей на обеспечение муниципальных и межмуниципальных перевозок. И это только первый шаг. Понятно, что та реформа, которую мы вместе задумали провести, потребует достаточно серьезных бюджетных вложений. Но превыше всего безопасность и качество предоставления транспортных услуг нашим землякам, нашим жителям».

Губернатор поблагодарил руководство компании-перевозчика за сдержанное обещание по скорейшему обновлению парка автобусов, которое было дано на встрече. «Договорились о том, что в кратчайшие сроки – прошло буквально три недели – будут поставлены новые автобусы в Самару. И это очень важно, когда договоренности, достигнутые с двух сторон, соблюдаются. Это всегда приводит к результату и к успеху», – считает руководитель области.

Поступившие в Самару автобусы «НОВОБАС LE 60» соответствуют современным требованиям для перевозки пассажиров на городских маршрутах. «Я считаю, что приобретены хорошие автобусы. Они низкопольные, оснащены необходимым оборудованием для маломобильных граждан. Что важно, в салоне есть кондиционер, чего не было в старых автобусах, когда летом от жары не спасали все открытые форточки. Кроме того, везде установлены камеры видеонаблюдения, а значит будет видно, что происходит в автобусе – это удобно в плане безопасности», – рассказал водитель Андрей Рожков.

Сейчас завершается процедура оформления всех необходимых документов и уже после праздников они выйдут на линию – в дополнение к существующим. «В настоящий момент возраст автопарка составляет 7-8 лет и нужно постоянно обновлять автобусы. Спасибо губернатору за помощь, которая позволила стать нашей компании участницей региональных и федеральных программ по субсидированию закупки новых машин. У нас выстроен график по обновлению транспорта. В этом году еще будет обновление, всего планируем закупить порядка 100 новых автобусов», – подчеркнул директор ООО «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин.

«Мы перевозим много пассажиров за день. Хорошо, что закупили новые комфортабельные автобусы, на таких приятнее работать. Думаю, что пассажиры будут очень рады обновлению машин», – отметила кондуктор Мария Кормилицина.

Дмитрий Азаров напомнил, что Президент России Владимир Путин принял решение о запуске программы по обновлению общественного транспорта, на что планируется направить 150 млрд рублей. Об этом Глава государства заявил во время оглашения Послания к Федеральному Собранию. Кроме того, до 2030 года регионы страны получат дополнительно 40 тысяч новых автобусов, троллейбусов и трамваев.

«Все вы, думаю, вдохновлены Посланием Президента страны Владимира Владимировича Путина. Глава государства сообщил о том, что запускается программа обновления общественного транспорта и на это будет выделено в ближайшие годы 150 миллиардов рублей. Мы активно будем участвовать в этой программе, – подчеркнул Дмитрий Азаров и напомнил о том, что за последние пять лет в Самарской области только за счет федеральных и региональных средств обновлено порядка 350 единиц общественного транспорта. – Это не только автобусы, но и троллейбусы, и трамваи, и вагоны метро. Понятно, что на этом останавливаться никак нельзя, нужно двигаться вперед и в этой работе ускоряться. Надеемся, что при поддержке нашего Президента, федерального бюджета мы будем делать заметные и значимые шаги по обновлению транспорта».

Губернатор добавил, что большая часть средств, которую планировалось направить на погашение бюджетного кредита, также будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на обновление подвижного состава. «Очень важное решение принято Президентом о списании бюджетных кредитов региону – 2/3 долгов будет списано и большую часть мы планируем направить как раз на транспортную инфраструктуру, включая общественный транспорт, – заявил Дмитрий Азаров. – Я рассчитываю, что разумные управленческие решения будут эффективны и в городах, и в сельских районах, и в целом по региону. Потому что многое еще зависит и от того, как правильно диспетчиризируется работа транспорта, насколько выдерживаются интервалы движения – все это зависит от профессионализма трудового коллектива и не только водителей. Знаю, что настрой по предоставлению качественных услуг нашим землякам есть. Знаю, что профессионализма достаточно. А значит, объединив усилия, мы достигнем цели и сделаем так, чтобы общественные перевозки по всей территории Самарской области были комфортны для жителей».

Фото: Юлия Рубцова