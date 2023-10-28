Для Самарской области хотят купить как минимум еще одну «Ласточку»

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Для Самарской области нужно купить как минимум еще одну электричку «Ласточку». Об этом 63.RU сообщили представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

Вопрос встал остро из-за частых поломок «Ласточек», которые курсируют в Самарской области. Составы отправляют на ремонт. А на маршруты приходится выпускать другие составы.

— Исключить замены возможно только при поступлении в моторвагонное депо «Безымянка» дополнительного электропоезда в качестве резервного подвижного состава. Но по закону заказчиком пригородных перевозок является Самарская область. АО «Самарская ППК» является лишь перевозчиком по заказу правительства региона. Власти регламентируют маршруты, количество, тип подвижного состава и составы поездов. Чтобы замен «Ласточек» не происходило, руководству области направили предложение об увеличении числа таких составов, — сообщили 63.RU в КбшЖД.

«Ласточка» курсирует по Самарской области с 11 июня 2021 года. Но в конце августа Минтранс включил его в госзаказ на транспортное обслуживание, и «Ласточка» стала курсировать на постоянной основе.

Стоимость «разового» билета — 253 рубля. Вагоны немецкого производства, но делают запчасти в России. Поэтому санкции не сказались на планах властей по развитию этого вида транспорта.