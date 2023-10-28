Я нашел ошибку
Главные новости:
Вход свободный. 18+
«Симпозион»: СОУНБ приглашает на новый цикл лекций «Человек в контексте плюрализма ценностей»
Здесь будут заниматься диагностикой и лечением всего спектра нарушений сна и бодрствования.
В Клиниках СамГМУ откроется сомнологический центр для лечения нарушений сна
Анонс мероприятий.
4 ноября в СОИКМ имени П.В.Алабина и его филиалах в рамках празднования Дня народного единства пройдет Ночь искусств
В Самаре открылась ретроспективная выставка Кузьмы Петрова-Водкина
В Самаре открылась ретроспективная выставка Кузьмы Петрова-Водкина
Для Самарской области хотят купить как минимум еще одну «Ласточку»
Для Самарской области хотят купить как минимум еще одну «Ласточку»
В России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков
В России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков
399 управленцев ПФО приступили к оценочным мероприятиям окружного финала конкурса Лидеры России
399 управленцев ПФО приступили к оценочным мероприятиям окружного финала конкурса Лидеры России
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Для Самарской области хотят купить как минимум еще одну «Ласточку»

28 октября 2023 13:33
157
Для Самарской области хотят купить как минимум еще одну «Ласточку»

Для Самарской области нужно купить как минимум еще одну электричку «Ласточку». Об этом 63.RU сообщили представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

Вопрос встал остро из-за частых поломок «Ласточек», которые курсируют в Самарской области. Составы отправляют на ремонт. А на маршруты приходится выпускать другие составы.

— Исключить замены возможно только при поступлении в моторвагонное депо «Безымянка» дополнительного электропоезда в качестве резервного подвижного состава. Но по закону заказчиком пригородных перевозок является Самарская область. АО «Самарская ППК» является лишь перевозчиком по заказу правительства региона. Власти регламентируют маршруты, количество, тип подвижного состава и составы поездов. Чтобы замен «Ласточек» не происходило, руководству области направили предложение об увеличении числа таких составов, — сообщили 63.RU в КбшЖД.

«Ласточка» курсирует по Самарской области с 11 июня 2021 года. Но в конце августа Минтранс включил его в госзаказ на транспортное обслуживание, и «Ласточка» стала курсировать на постоянной основе.

Стоимость «разового» билета — 253 рубля. Вагоны немецкого производства, но делают запчасти в России. Поэтому санкции не сказались на планах властей по развитию этого вида транспорта.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
28 октября 2023  09:55
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
207
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
27 октября 2023  19:35
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
596
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023  14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
432
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
27 октября 2023  14:02
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
711
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
27 октября 2023  12:55
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
350
Весь список