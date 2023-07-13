Больше, чем наполовину в Новокуйбышевске обновился пассажирский автопарк за последние 5 лет

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15 новых троллейбусов в 2019 году и 17 новых автобусов в 2023 г. заменили более 60% своих изношенных предшественников.



Новый комфортабельный транспорт с современным оборудованием решил многие вопросы. Удобные и теплые салоны, бесконтактная оплата, новые сидения, а самое главное - соблюдение расписания пришлись по душе жителям. Замена старого состава имеет большое значение, ведь на общественном транспорте жители и гости города совершают более 3 миллионов поездок в год.



Такая масштабная замена старого состава в Новокуйбышевске стала возможной благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Фото: пресс-служба правительства СО