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Больше, чем наполовину в Новокуйбышевске обновился пассажирский автопарк за последние 5 лет

13 июля 2023 18:58
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Замена старого состава имеет большое значение, ведь на общественном транспорте жители и гости города совершают более 3 миллионов поездок в год.

15 новых троллейбусов в 2019 году и 17 новых автобусов в 2023 г. заменили более 60% своих изношенных предшественников.

Новый комфортабельный транспорт с современным оборудованием решил многие вопросы. Удобные и теплые салоны, бесконтактная оплата, новые сидения, а самое главное - соблюдение расписания пришлись по душе жителям. Замена старого состава имеет большое значение, ведь на общественном транспорте жители и гости города совершают более 3 миллионов поездок в год.

Такая масштабная замена старого состава в Новокуйбышевске стала возможной благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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