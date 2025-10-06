Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы

6 октября 2025 13:58
54
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы

"Аэрофлот" формирует стоимость билетов на основе линейки тарифов с разным уровнем стоимости и условиями применения (включенный багаж, возврат, обмен и пр.). Об том говорится в Telegram-канале авиакомпании.

Так пресс-служба "Аэрофлота" прокомментировала публикации в СМИ о том, что авиакомпания через какое-то время после открытия продажи билетов на новые или дополнительные рейсы, пользуясь высоким спросом, подняла стоимость билетов. Подобная ситуация произошла на фоне открытия продажи билетов на рейс Москва-Краснодар, пишет Смотрим.

"Аэрофлот, как и многие авиакомпании мира, при формировании стоимости билетов применяет динамическое ценообразование в соответствии с коммерческой политикой компании, которая согласована с ФАС. Она подразумевает линейку тарифов с разным уровнем стоимости и условиями применения (включенный багаж, возврат, обмен и т.д.). На любом рейсе количество мест по каждому из тарифов ограничено", – говорится в сообщении.

"Аэрофлот" отметил, что, как правило, самые дешевые билеты ниже себестоимости для авиакомпании. В связи с этим, чем раньше пассажир приобретет билет, тем больше у него шансов забронировать билет по наиболее низкой цене.

"Как только билеты по самому выгодному тарифу раскупаются, в продаже на сайте предлагаются билеты уже по более дорогому тарифу", – уточняется в публикации.

Как пояснили в авиакомпании, на билеты из Москвы в Краснодар был высокий спрос и билеты по самому дешевому тарифу были быстро раскуплены. В "Аэрофлоте" отметили, что доля билетов по данному тарифу была существенной в общем объеме мест на рейсе. Цена на билеты по этому тарифу составила чуть более 12 тысяч рублей.

"Через день некоторые представители СМИ, увидев в продаже билеты по стоимости выше 20 тысяч рублей, сделали некорректный вывод, что авиакомпания намерено повысила стоимость, хотя это было не так, никакого повышения не было. На некоторые даты по-прежнему были в наличии билеты по самым дешевым тарифам в пределах 12 тысяч рублей, которые еще не успели раскупить", – добавили в авиакомпании.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
Весь список