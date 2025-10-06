"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы

54

"Аэрофлот" формирует стоимость билетов на основе линейки тарифов с разным уровнем стоимости и условиями применения (включенный багаж, возврат, обмен и пр.). Об том говорится в Telegram-канале авиакомпании.

Так пресс-служба "Аэрофлота" прокомментировала публикации в СМИ о том, что авиакомпания через какое-то время после открытия продажи билетов на новые или дополнительные рейсы, пользуясь высоким спросом, подняла стоимость билетов. Подобная ситуация произошла на фоне открытия продажи билетов на рейс Москва-Краснодар, пишет Смотрим.

"Аэрофлот, как и многие авиакомпании мира, при формировании стоимости билетов применяет динамическое ценообразование в соответствии с коммерческой политикой компании, которая согласована с ФАС. Она подразумевает линейку тарифов с разным уровнем стоимости и условиями применения (включенный багаж, возврат, обмен и т.д.). На любом рейсе количество мест по каждому из тарифов ограничено", – говорится в сообщении.

"Аэрофлот" отметил, что, как правило, самые дешевые билеты ниже себестоимости для авиакомпании. В связи с этим, чем раньше пассажир приобретет билет, тем больше у него шансов забронировать билет по наиболее низкой цене.

"Как только билеты по самому выгодному тарифу раскупаются, в продаже на сайте предлагаются билеты уже по более дорогому тарифу", – уточняется в публикации.

Как пояснили в авиакомпании, на билеты из Москвы в Краснодар был высокий спрос и билеты по самому дешевому тарифу были быстро раскуплены. В "Аэрофлоте" отметили, что доля билетов по данному тарифу была существенной в общем объеме мест на рейсе. Цена на билеты по этому тарифу составила чуть более 12 тысяч рублей.