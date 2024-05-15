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57% жителей Самарской области готовы отказаться от своей машины

15 мая 2024 13:23
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57% жителей Самарской области готовы отказаться от своей машины

Подорожание автомобилей, автозапчастей и топлива — ключевые проблемы большинства автомобилистов на сегодняшний день, выяснили «Ренессанс Страхование» и «Автокод», опросив владельцев автомобилей Самарской области. В условиях дальнейшего роста цен больше половины респондентов готовы попрощаться с автомобилем.

Как показал опрос, значительная доля автовладельцев (43%) не намерены отказываться от автомобиля ни при каких обстоятельствах, но большинство (57%) потенциально готовы к этому в определенных условиях. Чаще всего мотивом для возможного отказа от автомобиля респонденты называли дальнейший рост цен на топливо (39%), развитие общественного транспорта на необходимых маршрутах (35%), исчезновение нужных автозапчастей с рынка (30%) или их подорожание (17%), ухудшение ситуации с пробками и парковками и снижение тарифов на перевозку пассажиров (по 17%).

Свыше половины таких респондентов рассматривают в качестве альтернативного источника передвижения общественный транспорт и такси (по 52%),  30% — велосипед, 26% — каршеринг, 13% — мотоцикл.А 17% потенциально готовы пересесть с авто на самокат.

Абсолютное большинство участников опроса (85%) ожидают увеличения расходов на обслуживание своих автомобилей в этом году. Причем по оценкам 34% респондентов, рост будет существенным. И лишь каждый седьмой участник опроса (12%) ожидает потратить на машину меньше, чем в 2023.

Для наглядности: в прошлом году почти половина опрошенных потратили на обслуживание своего автомобиля не менее 60 тыс. рублей (в частности, 17% — 60-100 тыс. рублей, 10% — 100-150 тыс. рублей, 15% — от 150 тыс. рублей), а еще 30% — 20-60 тыс. рублей.

Почти 74% респондентов обуславливают свои инфляционные ожидания подорожанием автозапчастей, столько же —- с ростом стоимости технического обслуживания 70% — с ростом цен на топливо, каждый второй — с увеличением стоимости услуг автосервисов. Еще свыше трети — с подорожанием ОСАГО, а каждый десятый — с увеличением стоимости каско.

«Рост стоимости автомобилей и запчастей стал одной из причин более бережного отношения к новым и относительно новым автомобилям, застрахованным по каско. Это видно по снижению частоты ДТП автомобилей (число автомобилей на 100 застрахованных, попавших в ДТП). По итогам 2023 года частота составила 19,2% против 22,5% в 2022 году и 23,8 в 2021-м. — комментирует вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. — Старение автопарка и более бережное отношение проявляется и в том, что доля автомобилей старше 15 лет, застрахованных по ОСАГО,  выросла больше чем вдвое – с 11,8% в 2020 году до 25,6% по итогам 2023 года».

Абсолютное большинство автовладельцев не устраивают цены на бензин: треть (35%) считает их «очень высокими», а каждый десятый (13%) — «запредельно высокими», в то время как свыше половины (52%) считают их «высокими, но терпимыми». Лишь у 6% респондентов стоимость бензина не вызывает никаких вопросов.

* Методология

В опросе приняли участие свыше 1500 автовладельцев в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2024 года.

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