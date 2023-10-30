4 ноября в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 4 ноября 2023 года Крестного хода, посвященного Дню народного единства, на территории города Самара временно ограничат движение транспорта: данная меры будет действовать с 09:30 до 12:30 4 ноября 2023 года по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека, по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.

Кроме того, на вышеуказанных участках улично-дорожной сети с 06:00 до 12:30 4 ноября 2023 года запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств.

Ограничительные меры не будут распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также городской общественный транспорт.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Фото: freepik.com