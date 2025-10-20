Я нашел ошибку
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
13% билетов на поезда дальнего следования из «Листа ожидания» выкупаются автоматически

20 октября 2025 16:25
155
13% билетов на поезда дальнего следования из «Листа ожидания» выкупаются автоматически

С момента запуска автоматической оплаты билетов в «Листе ожидания» (в июле текущего года) пассажиры подали почти 1,4 млн заявок. При этом функцию автовыкупа активировали более 55,4 тыс. раз.

 По этим заявкам сервисом было предложено к покупке и оформлено почти 364 тыс. билетов. Из них с использованием автоматической оплаты – почти 45 тыс. (13%).

Функция автовыкупа избавляет пассажиров от необходимости отслеживать появление уведомлений от сервиса «Лист ожидания» с предложением оплатить билеты в течение двух часов.

Чтобы эта опция начала работать, надо выбрать лимит суммы,  которую готовы потратить на желаемую поездку, и привязать банковскую карту. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пользователем параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке).

Всего за время работы сервиса «Лист ожидания» (с июня 2024 года) пассажиры оставили более 5,3 млн заявок, по которым приобрели свыше 1,2 млн билетов. Среднее время выкупа билета по выполненной заявке – 24 минуты.

Пользователи запросили более 34 тыс. уникальных маршрутов. Самыми популярными направлениями стали Москва – Санкт-Петербург, Москва – Орёл и Москва – Белгород. Почти 40% пассажиров запрашивают билеты в плацкартные вагоны, чуть менее 30% – в купейные.

