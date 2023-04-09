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В целях минимизации неудобств для пассажиров, завтра 10 апреля ООО "Самара Авто Газ" запускает пробные рейсы по автобусному маршрута 82 (по нерегулируемым тарифам), который следует от Барбошиной поляны, по проспекту Кирова, Заводскому шоссе и до конечной ост. «Юнгородок»:

4 рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта «Барбошина поляна» в 06:00; 06:15; 07:00; 07:15

3 рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта «Юнгородок» в 15:57; 16:07; 16:57.

Стоимость проезда составляет 38 рублей, льготы на указанном маршруте не предусмотрены, сообщает ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ | САМАРА.

Фото: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ | САМАРА