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Земельный фонд Самарской области пополнился новыми территориями для стройки

28 апреля 2025 09:50
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Земельный фонд Самарской области пополнился новыми территориями для стройки

Около 3 600 га составил сформированный земельный фонд на территории Самарской области в рамках проводимых работ по проекту «Земля для стройки». Было вовлечено в оборот в целях жилищного строительства 223 земельных участка общей площадью 88 га.

За первые 3 месяца 2025 года земельный фонд увеличен на 270 га за счет выявленных территорий и земельных участков в Безенчукском и Красноармейском районе. В оборот в целях жилищного строительства были вовлечены 20 земельных участков общей площадью 60 га. Наибольший объём всех вовлеченных земельных участков составляют земельные участки, предоставленные гражданам под индивидуальное жилищное строительство.

«Одна из ключевых задач Росреестра на ближайшие 4 года - продолжение формирования земельного фонда пригодных для строительства территорийАнализ эффективности использования земельных участков позволяет выявить неиспользуемые и потенциально пригодные земельные участки и территории для строительства жилья в Самарской области, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. - Распоряжением Росреестра на 2025 год и последующие 3 года установлены новые целевые показатели для реализации проекта «Земля для стройки», в соответствии с которыми площадь сформированного земельного фонда Самарской области должна увеличиваться ежегодно на 500 га, достигнув к 2028 году площади 5600 га».

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