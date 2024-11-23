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Застройка жилыми домами высотой до 250 м на площадке бывшего 4 ГПЗ обсуждается в Самаре

23 ноября 2024 20:24
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Застройка жилыми домами высотой до 250 м на площадке бывшего 4 ГПЗ обсуждается в Самаре

В последние годы вопрос застройки территорий, ранее не использовавшихся для жилых нужд, становится все более актуальным для крупных городов России. Одним из таких проектов стали публичные слушания, которые стартовали в Самаре 23 ноября. Они касаются застройки территории бывшего 4-го ГПЗ, расположенного в Октябрьском районе на Московском шоссе.

Планируется застройка четырех земельных участков, каждый из которых имеет свою площадь: 508, 724, 1818 и 38780 квадратных метров. Общая площадь застройки впечатляет и может значительно изменить облик района.

Слушания продлятся до 14 декабря включительно. Важно отметить, что проект застройки будет доступен для ознакомления с 30 ноября по 7 декабря в холле первого этажа департамента градостроительства по адресу Галактионовская, 132.

Фото: tvsamara.ru/Ксения Бурцева

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