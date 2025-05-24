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Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
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Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани

24 мая 2025 20:42
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Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани

В субботу, 24 мая, губернатор Самарской области работал в Сызрани. В ходе рабочей поездки глава региона проверил, как идет возведение социально важных объектов – школы на 1500 мест и моста до железнодорожного вокзала.

Школа на 1500 мест строится в центре Сызрани в районе улицы Карла Маркса. Четырехэтажное здание будет состоять из восьми блоков. В них разместятся 24 начальных класса, 30 средних и 6 старших. Предусмотрены столовая с двумя обеденными зонами, библиотека, зона отдыха, два спортзала и уличный стадион.

Как сообщил губернатору министр строительства Александр Фомин, готовность объекта составляет 35 %. Строительно-монтажные работы подрядчик планирует завершить к концу ноября 2025 года. В целом школа будет готова к лету 2026 года, а 1 сентября 2026-го примет учеников.

Вячеслав Федорищев поручил увеличить количество строителей на объекте.

«Нужно наращивать темп работ пока тепло, идет строительный сезон», - сказал губернатор.

Новая школа в Сызрани по проекту регионального министерства образования Самарской области должна стать центром естественно-научного, математического и технического направления.

Также в Сызрани Вячеслав Федорищев оценил ход реконструкции путепровода по улице Московской около ж/д вокзала «Сызрань-1». Объект имел недостатки проектирования, которые устранены.

«Сейчас работы ведутся в полном объеме. Техники, строителей достаточно. Завершим этот объект в августе, - отметил губернатор. - Также договорились с главой Сызрани, что дополнительно отремонтируем улицу Московскую».

Вячеслав Федорищев сообщил, что в этом году из областного бюджета дополнительно будет выделено 200 млн рублей на ремонт дорог.

«Мы это сделаем, чтобы в этом году сызранские дорожники успели привести улицы в порядок», - сказал губернатор.

Фото пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: В центре внимания

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