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Властям Самары посоветовали разрешить строительство 10-этажек на месте снесенного элеватора

10 декабря 2021 10:52
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Властям Самары посоветовали разрешить строительство 10-этажек на месте снесенного элеватора

Тематическая секция градостроительного совета при губернаторе Самарской области рекомендовала властям столицы региона согласовать возведение многоэтажек на берегу Волги. Речь идет об участке в границах улиц Крупской, Кутякова и Максима Горького — на территории самарского элеватора, который снесли в 2013 году.

Освоить площадку планирует ООО «Капитал Девелопмент». Концепцию застройки обсуждали на публичных слушаниях. По словам представителя компании, она предусматривает возведение семи многоквартирных жилых домов высотой от 3 до 10 этажей. В них будет 299 квартир, в том числе видовые, с террасами. На первых этажах планируется разместить детский сад на 50 мест, магазины и кафе. Дворы будут без парковок — там сделают спортивные и детские площадки. Для машин обустроят подземную стоянку на 299 мест.

Компания попросила жителей согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и дать добро на возведение многоэтажных (высотных) домов. Процедура застройщику потребовалась, так как участки входят в границы исторического поселения Самары, а значит, высотная застройка там запрещена.

Максимальная высота зданий, которые можно возводить в историческом поселении без каких-либо спецсогласований, — это 17 метров. В условно разрешенном виде, когда требуется обсуждение на публичных слушаниях и разрешение от комиссии по землепользованию и застройке, — 34,3 метра.

Однако на публичных слушаниях добрых слов об идее компании Анатолия Давидюка было сказано мало. Горожане поделились своими опасениями. Например, возник вопрос о том, не ограничит ли стройка доступ к Волге. Оказалось, что в проекте предусмотрели нечто похожее на набережную, а точнее — видовую территорию — прогулочную зону с малыми архитектурными формами. Также возникли вопросы о строительстве коммунальной и социальной инфраструктуры, проблему возможного затопления будущего ЖК, пишет 63.ру.

И хоть процедура публичных слушаний не предполагала голосование, горожане его провели. Многие были против стройки. Однако будут ли чиновники учитывать эти цифры в заключении, пока неизвестно. Окончательное решение по вопросу будет выносить мэр Елена Лапушкина. Ей передадут протокол публичных слушаний со всеми замечаниями и предложениями, а также заключение комиссии по землепользованию и застройке, где тоже рассмотрят проект. На мнение членов последней и решили повлиять участники тематической секции градостроительного совета при губернаторе.

— Рекомендовать комиссии предоставить спецсогласование на условный вид разрешенного использования в зоне Ц-1 — многоэтажная жилая застройка высотой до 34,3 метра при соблюдении секторов визуального восприятия, вошедших в предмет охраны исторического поселения. Нужно адаптировать архитектурно-планировочное решение к исторически сложившейся сопредельной территории, — указано в протоколе по итогам заседания секции.

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