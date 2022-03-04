Власти Самары усомнились в стойкости долгостроя на Садовой-Вилоновской

197

В Самаре вновь подняли вопрос о помощи обманутым дольщикам. Это связано с завершением строительства одного из самых сложных объектов в городе — многоквартирного дома на пересечении улиц Садовой и Вилоновской. Об этом стало известно на совещании в региональном правительстве.

У этого долгостроя довольно скандальная история. Сначала стройкой занималась компания «Средневолжскстрой». Она начала возводить дом в 2003 году. На участке должен был появиться 4-секционный 25-этажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Однако в 2007 году работы заморозили, а организация обанкротилась. В 2014 году объект передали другой организации, но она не смогла продолжить работы из-за отсутствия парковок в проекте.

Люди терпели три года и в результате решили устроить публичную акцию. Они повесили на дом огромный плакат красного цвета с надписью: «Памятник бездействию самарских чиновников». Власти сняли плакат и разрешили достроить дом без парковок. Работы доверили «Стройпроектсервису». Однако объект до сих пор не достроен.

ООО «Стройпроектсервис» основано в 1999 году. Учредитель и директор — Эдуард Шматков. Самарцам он известен как основатель и владелец группы компаний «Град». Застройщик возвел многоэтажки около Волги в Самаре. Это ЖК «Волжские Паруса», «Волга», «Акварель». Также на счету организации ЖК «Новый квартал» на 18-м км Московского шоссе, «Радуга» на проспекте Карла Маркса. «Стройпроектсервис» построила 4-этажные дома на берегу Волги — на спуске улицы Лейтенанта Шмидта. Теперь компания делает там набережную с гаражами для яхт.

— Стоит задача завершить строительство дома в 2023 году. В региональном бюджете есть необходимые средства. Однако в ноябре 2021 года государственная экспертиза выявила ряд серьезных дефектов в двух недостроенных секциях дома. Поэтому в проектной документации требуется разработка мероприятий по восстановлению или усилению несущей способности строительных конструкций, — объявил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

Сейчас «Стройпроектсервис» отрабатывает проектные решения с учетом всех замечаний. Как выяснилось на совещании, сроки получения положительного заключения госэкспертизы уже нарушены, пишет 63.ру.