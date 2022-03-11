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Начаты строительно-монтажные работы по выносу инженерных сетей для строительства станции «Театральная».

10 марта 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу строительства метрополитена в Самаре. Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, директор государственного казенного учреждения региона «Управление капитального строительства» Михаил Асеев, первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители проектной организации.

В сентябре 2021 года на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации нашему региону было одобрено предоставление средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета в объеме 10 369,9 млн. рублей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к Президенту страны Владимиру Путину за поддержкой заявки на проект по комплексному развитию территории г.о. Самара со строительством метрополитена (строительство перегонных тоннелей до комплекса «Театральная»), и такое решение было принято. Планируется, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено.

В настоящее время заключены соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетного кредита, с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – о реализации инфраструктурного проекта по строительству станции «Театральная».

Правительством Самарской области предпринимаются максимально возможные меры по снижению экономических, финансовых и организационных рисков, которые могут возникать при реализации проекта. Создан оперативный штаб под руководством первого вице- губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Строгий контроль осуществляется на всех этапах реализации проекта.

«В настоящее время активно ведется разработка проектно-сметной документации, отклонений от графика нет. Решается вопрос по замене импортных материалов, это сейчас актуально. Темпы работы нам нужно максимально ускорять», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Проектированием проектно-сметной документации строительства метрополитена занимается ООО «Волгатрансстрой-Проект». Уже разработана документация по выносу инженерных сетей из зоны строительства. ПСД направлена на экспертизу проекта. Плановый срок получения положительного заключения – апрель текущего года.

Продолжаются работы подготовительного этапа с целью строительства объекта. Учитывая специфику строительства метрополитена, до начала работ основного этапа предусматривается продолжительный по времени подготовительный период, включающий в себя переустройство инженерных коммуникаций и подготовку строительной площадки.

В настоящее время строители завершили демонтаж контактных сетей. В ближайшее время планируется приступить к работам по переносу коммуникаций. Параллельно стартовало обследование зданий, находящихся в зоне влияния строительства. По его результатам, в зависимости от технического состояния, будет определена необходимость выполнения компенсационных мероприятий в зоне влияния либо принято решение о переселении граждан. Завершить указанные мероприятия планируется в третьем квартале текущего года.

Следует отметить, что на основании временной схемы организации дорожного движения, утвержденной распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара, с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Галактионовской в границах зоны проведения работ ограничено движение транспорта. Трамваи следуют по объездному пути. Работы по укладке новых рельсов и восстановлению контактной сети станут возможными после завершения строительства. Гражданам организован беспрепятственный доступ к жилым домам, расположенным вблизи строительной площадки, а также обеспечен подъезд специализированной техники.

Станция «Театральная» является конечной и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции будет произведено открытым способом, но основную проходку тоннелей выполнят закрытым способом, что позволит минимизировать перекрытие улиц и тем самым сократить неудобства для жителей города.