В центре Самары из-за строительства метро перенесут газопровод

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В Самаре около театра оперы и балета собираются демонтировать коммуникации. Их перенесут на другое место. Это необходимо из-за строительства станции метро «Театральная».

— Сейчас в районе сквера, находящегося на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской, представители подрядной организации занимаются тепловыми и водопроводными сетями, запитывающими в том числе театр оперы и балета, — пояснил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Необходим также и перенос газовой трубы. Пока вопрос находится на стадии проектных решений.

— Эта труба расположится по улице Вилоновской. Работы начнутся в середине сентября — до этого будет решен вопрос с организацией движения. Также проектировщикам предстоит подготовить предложения в части усиления коллектора, являющегося наследием Альфреда фон Вакано, — добавил вице-мэр.

Как отметили в городской администрации, после выноса коммуникаций подрядная организация сможет приступить к разработке стартового котлована, а также монтажу комплекса для механизированного прохождения тоннеля.

Станция «Театральная» завершит первую ветку самарского метрополитена. Новую станцию построят на улице Галактионовской, около театра оперы и балета. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами, пишет 63.ру.