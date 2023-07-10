В Ставропольском районе строят школу: готовность более 80%

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В Тимофеевку переезжает все больше семей с детьми, поэтому мощностей существующей школы не хватает.

Строительства нового здания жители ждали более 30 лет и обратились с этой просьбой к Дмитрию Азарову. Мечта сбывается – в селе возводят образовательное учреждение на 450 мест. Работы планируют завершить в этом году.



«Очень ждём открытия, чтобы наш ребенок учился рядом с домом», – поделилась мама одного из ребят.

Новую школу оснастят современным оборудованием, помимо учебных классов сделают актовый и спортивный залы. Благоустроят прилегающую территорию, обустроят спортплощадки и беговые дорожки. Также в школе создадут кванториум, где дети смогут изучать робототехнику и программирование, сообщает паблик На Волге.

Фото: паблик На Волге

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