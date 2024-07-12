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В самарском Росреестре прошел семинар с застройщиками

12 июля 2024 10:30
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В самарском Росреестре прошел семинар с застройщиками

Самарский Росреестр провел семинар-совещание с представителями организаций-застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории региона, а также представителем Министерства строительства Самарской области.

        На совещании были подведены итоги 2 квартала 2024 года. Заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Ольга Цветкова ознакомила собравшихся со статистикой по целевым показателям в части электронной подачи документов. За указанный период 91% заявлений на регистрацию ДДУ было представлено в электронном виде, что говорит о востребованности электронных услуг Росреестра. 

Более 1000 заявлений от застройщиков на регистрацию права собственности за участниками долевого строительства поступило в работу во втором квартале. Таким образом, самарский Росреестр продолжает удерживать 1 место в Приволжском Федеральном округе и 6 место по Российской Федерации по количеству представленных заявлений.

          Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников представил собравшимся презентацию с пошаговой инструкцией по установке и загрузке усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) посредством мобильного приложения Госключ, как инструмента цифровой трансформации. Спикер ответил на многочисленные вопросы участников семинара, рассмотрев каждый случай отдельно.

          Об особенностях подачи заявлений и документов на регистрацию ДДУ, а также права собственности на основании акта приема-передачи проинформировал участников мероприятия начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Сергей Лазарев, разобрав системные ошибки, препятствующие проведению учетно-регистрационных действий. 

         «Такой формат встреч позволяет нам услышать вопросы и проблемы друг друга, подчеркнул начальник отдела сопровождения сделок ГК «ДРЕВО» Андрей Резюков. - Совершенствование электронного взаимодействия Росреестра, застройщиков и потребителей сокращает трудозатраты и экономит время людей. Мы благодарны самарскому Росреестру за быструю и качественную отработку документов, своевременную помощь и консультации, а также за оптимизацию регистрационных процедур». 

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